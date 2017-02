U Hollywood stižu autobusi elitnih prostitutki koje zarade i do 350 tisuća kuna

Celebrities, Crna kronika, Film, Lifestyle, Zanimljivosti

Zlatni tjedan

Što se svečana dodjela Oscara sve više približava, to se stotine mladih djevojaka sve više slijeva u Los Angeles, s nadom da će profitirati od prostitucije, rekla je bivša načelnica losanđeleske policije, Stephany Powell, za britanski The Sun . Jedna prostitutka može u tom tjednu zaraditi i do 350 tisuća kuna, a one koje su se pojavile u filmovima za odrasle imaju najvišu cijenu. Ovog će vikenda cijene za 'uglednu klijentelu' od jednog sat sa prostitutkom iznositi od 7 tisuća kuna na više, a za cijelu noć i do 60 tisuća kuna. » Net.hr