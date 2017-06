U Hrvatskoj prodano pola milijuna spinera, do rujna promet od 50 mil. kuna

Gospodarstvo, Hrvatska, Zanimljivosti

Alat za nervoznu generaciju

Od početka godine u Hrvatskoj je prodano više od pola milijuna spinera, do rujna bi brojka mogla premašiti milijun, a ako se uzme prosječna cijena po komadu, to znači da će se do kraja ljeta na njima okrenuti 50 milijuna kuna, piše Jutarnji koji je razgovarao s uvoznicima ove igračke. Zanimljivo je da su to tvrtke koje prije nisu radile ništa slično - Fotos, koja je distributer na veliko i malo fotografskim materijalom i opremom ili Qtech Design, koja se bavi projektiranjem sustava navodnjavanja i hortikulturom. Inače, dolaze nove generacije spinera - modeli s GPS-om, s kamerom, bluetoothom, pa čak i leteći spiner.