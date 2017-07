U Italiji rekordan broj požara, često namjerno potpaljenih

EU

Gori i kod susjeda

Broj velikih požara ove godine u Italiji više je nego pet puta veći u odnosu na prethodne godine, objavila je agencija Europske unije za praćenje šumskih požara (EFFIS). Do ponedjeljka ove godine je zabilježeno 1030 slučajeva požara. EFFIS, koji bilježi samo velike požare koji su zahvatili 30 ili više hektara, ove godine je do subote zabilježio 272 takva požara. Prethodnih devet godina u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja prosječan godišnji broj bio je 48. Upozorivši da se šumske požare "često" namjerno potpaljuje, talijanski predsjednik Sergio Mattarella zatražio je "odlučnost i veliku strogost" u kažnjavanju odgovornih.