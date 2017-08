U Splitu preminuo Remi Kazinoti

Glazba, Hrvatska

Aranžman potpisuje...

Nakon duge i teške bolesti jutros je u Splitu preminuo splitski glazbenik Remi Kazinoti. Surađivao je s brojnim hrvatskim zvijezdama, poput Olivera, Gibonnija, Giuliana, Petra Graše, Jelene Rozge i drugih. Dobitnik je nagrade HGU-a za sveukupan doprinos hrvatskoj glazbenoj sceni. Rođen je 5. siječnja 1959. u Splitu. Nakon razilaženja grupe 'More' postaje stalni član pratećeg sastava Olivera Dragojevića, s kojim od 1978.g. do 1980.g. nastupa diljem bivše države. Od 1990. do današnjih dana surađivao je sa splitskim glazbenicima kao klavijaturist, aranžer i producent. » Jutarnji