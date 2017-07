U tijeku šesto masovno izumiranje vrsta u povijesti Zemlje

Svijet, Zanimljivosti, Znanost

6.66

Na Zemlji je u tijeku biološko uništenje životinjskih vrsta za što je zadnjih desetljeća odgovorno globalno uništavanje prirodnog okoliša uzrokovano ljudskom aktivnošću, stoji u studiji Proceedings of the National Academy of Sciences . U tijeku je ugibanje milijarda jedinki tisuća različitih životinjskih vrsta, kako onih običnih tako i rijetkih, a konkretni uzroci su gubitak staništa, prenapučenost, invazivni organizmi, onečišćenje, zatrovanost, nagle i učestale klimatske promjene. U proteklih 500 milijuna godina bilo je pet masovnih izumiranja na Zemlji tijekom kojih je 75% vrsta nestalo, a posljednji put prije 66 milijuna godina kad su nestali dinosauri. » Telegraph