Uber će dodatno naplaćivati ako vozaču treba duže da pokupi putnika

ICT

Naknada za put

Uber uvodi pogodnosti kako bi privukao vozače koji oklijevaju čekati na spore putnike ili voziti duže kako bi pokupili putnike. Jedan od primjera koji je Uber dao je dodatna naplata od 5.77 dolara za vožnju do putnika od 6.79 kilometara koja je potrajala 11.2 minuta. Drugim riječima, Uberov algoritam će procijeniti koliko vozaču treba vremena do lokacije putnika, te će naplatiti u skladu s tom informacijom. Ova opcija zasad se uvodi u SAD-u, ali za pretpostaviti je da će biti uvedena i u drugim zemljama. » The Verge