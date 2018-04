Ubio 10 ljudi kombijem u Torontu

Crna kronika, Svijet

Najmanje 10 ljudi je ubijeno, a najmanje 15 ozlijeđeno kad je vozač kombija skrenuo s prometne ceste u centru Toronta na pločnik i krenuo gaziti pješake. Čini se da je vozač imao namjeru ovo učiniti, no policija kaže da nije riječ o terorizmu. Vozač je identificiran kao Alek Minassian (25) - prvo se odbijao predati, da bi mu policija rekla da izađe iz kombija ili će ga upucati na što je on rekao "upucajte me u glavu", ali je svejedno napustio vozilo. Priveden je bez ispaljenog metka ( ovdje video uhićenja - vide se šetači samo nekoliko metara dalje koji ne shvaćaju što se događa, kao i vrlo priseban policajac koji ne puca iako se osumnjičenik dugo odbija predati i prijeti). Ovo zlo je najsmrtonosniji namjerni napad vozilom na pješake u povijesti Kanade. » NY Times