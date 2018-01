Udovice branitelja ga nisu voljele: Film 'Ministarstvo ljubavi' prebačen s 9 navečer na pola 12

Društvo, Film, Hrvatska

Ajmo sabotaža sabotaže: Idemo svi gledati!

Hrvatski igrani film Ministarstvo ljubavi trebao je biti prikazan večeras u 9 na Drugom programu HRT-a, no odgođen je u ponoćni termin - od 23.20 do 00.59 . Riječ je o filmu protiv kojeg su se pobunile udruge udovica hrvatskih branitelja, zbog čega je već bio uklonjen s programa, ali je vraćen, prvo u atraktivni večernji termin, a onda gurnut u ponoćni. Čovjek bi pomislio da je riječ o dokumentarnom filmu, ali nije, nego je drama i to komična. Govori o udovicama hrvatskih branitelja koje žive u izvanbračnim zajednicama, a primaju mirovine pokojnih muževa. Režirao ga je Pavo Marinković i nagrađen je na nekoliko festivala. "Miješanje politike u kreiranje programa radi filma koji smo i mi, kao pretplatnici, financirali. Uz to, dopušta se jednoj skupini ljudi da daju sebi za pravo prijetiti redatelju filma samo zato što im tematika ne odgovara" kaže jedan korisnik Forum.hr-a