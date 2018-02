Uloga mozga u izdržljivosti tijela

Sport, Svijet, Zanimljivosti, Zdravlje

Trči i trpi

Ono kako mozak interpretira tjelesne signale kod vježbanja važnije je možda od samih tjelesnih signala - kaže fizičar i novinar Alex Hutchinson u svojoj novoj knjizi Endure: Mind, Body, and the Curiously Elastic Limits of Human Performance za koju je osam godina razgovarao sa sportašima i znanstvenicima. Navodi primjer jednog pokusa gdje su biciklisti koji su vidjeli nasmiješena lica, a da to nisu ni znali jer su prikazana na vrlo kratko, izdržali 12% duže nego biciklisti koji su vidjeli namrgođena lica. Objašnjava on da je izdržljivost ravnoteža između toga koliko je nešto teško i koliko teško smo spremni istrpjeti, odnosno između truda i motivacije. » The Verge