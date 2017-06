Umrla Anita Pallenberg, model, glumica i cura Rolling Stonesa

Celebrities, Glazba, Svijet

Sympathy for the Model

Umrla je Anita Pallenberg , model i glumica koja je ipak najpoznatija po tome što je bila cura članova Rolling Stonesa. Bilo joj je 73. Pallenberg je prvo bila djevojka Briana Jonesa od 1965., no nakon dvije godine veze ostavila ga je da bi bila s Keithom Richardsom s kojim je rodila troje djece. Pričalo se da je imala aferu i s Mickom Jaggerom u međuvremenu. Pallenberg je otpjevala pomoćne vokale na 'Sympathy for the Devil' te je općenito imala jaki utjecaj na bend. Glumila je u filmovima 'Barbarella' i 'Mister Lonely' te se pojavila i u komediji 'Absolutely Fabulous', gdje je glumila vraga nasuprot jedne druge groupiesice, Marianne Faithfull. » NME