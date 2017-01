Umro general JNA Trifunović, kojem su sudili i Hrvatska i Srbija

Hrvatska, Politika, Regija

Dvostruki zločinac

Vladimir Trifunović, general Jugoslavenske narodne armije koji je 1991. godine predao vojarnu u Varaždinu, preminuo je u nedjelju u beogradskoj Vojno-medicinskoj akademiji. Trifunović je 22. rujna 1991. godine predao varaždinsku vojarnu Hrvatskoj vojsci, zbog čega je u Beogradu osuđen za izdaju. Najprije je bio osuđen na 11 godina, a potom na sedam godina zatvora, no Zoran Lilić, bivši predsjednik SRJ, pomilovao ga je 1997. godine. Trifunović je osuđen i u Hrvatskoj i to za ratni zločin na 15 godina, no 2013. godine Županijski sud u Varaždinu odlučio je obnoviti postupak. Špegelj je slučaj nazivao apsurdom i hvalio svog bivšeg podređenog. » Dnevnik.hr