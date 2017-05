Umro Gregg Allman iz Allman Brothers Band

Glazba, Svijet

Vječni jug

Umro je Gregg Allman, pjevač i klavijaturist blues-rock benda The Allman Brothers Band koji je definirao ono što se danas naziva južnjačkim rockom. Bend je osnovao sa svojim starijim bratom Duaneom koji je svirao gitaru i općenito mu bio idol, a poznati su po tome što su imali dva bubnjara i po pjesmama Whipping Post Midnight Rider ... Album kojim su se lansirali u zvijezde je live 'At Fillmore East' in 1971. » Chicago Tribune