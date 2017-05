Urugvaj: Prva država u svijetu s legalnom prodajom marihuane

Društvo, Svijet

Travnata površina

2014. godine u Urugvaju je legaliziran uzgoj cannabisa, a 1. srpnja ova će južnoamerička država postati prva u svijetu u kojoj će biti legalizirana prodaja marihuane u cijeloj državi. No, ni sad nije sve prepušteno ljudima - uzgajivači marihuane za osobnu potrebu mogu imati do 6 biljaka, a oni koji budu htjeli legalno kupovati ovaj opijat morat će se registrirati i imat će pravo kupiti do 10 grama tjedno (80-ak kuna). Prodaja će biti samo u ljekarnama. » Guardian