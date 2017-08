Usain Bolt osvojio broncu u oproštajnoj utrci na 100 metara u Londonu

Sport

"Nekad ne dobijemo ono što želimo"

Usain Bolt osvojio je samo broncu u oproštajnoj utrci na 100 metara u Londonu , gdje se održava Svjetsko prvenstvo u atletici. Najbolji sprinter u povijesti i svjetski rekorder bio ja malo sporiji (9,95) od Christiana Colemana (9,94) i pobjednika Justina Gatlina (9,92). Jamajčanin je ranije najavio kraj karijere, a sada i otkrio što ga je koštalo zlata u posljednjoj utrci. "Pokušao sam biti najbolji što mogu, to sam i bio, ali je to bilo dovoljno za treće mjesto.Ubio me je loš početak. Nametnuo sam sebi pritisak. Znao sam da ću imati problema ako ne uđem u trku rano i opteretio sam se time", rekao je Bolt.