Uskoro ćemo mobitele puniti samo četiri puta godišnje

ICT

Zaboravite punjače

Znanstvenici razvijaju novi materijal za procesore koji će koristiti 100 puta manje energije u usporedbi s poluvodičima koji se trenutno koriste. Uređaji danas koriste pet posto proizvedene energije i potreban im je stalni dotok električne energije. Predviđa se da će do 2030. godine potrošnja energije elektronskih uređaja dostići postotak do čak 50 posto, a to bi, primjerice, značilo da bi mobitel punili svaka tri mjeseca. » N1