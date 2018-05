Uzrok najčešćeg tipa leukemije - suviše čisti prostori

Svijet, Zdravlje, Znanost

Čistoća je pola zdravlja, prljavština je druga polovica

Pomanjkanje kontakta imunološkog sustava djeteta s mikrobima uzrok je najčešćeg tipa leukemije u dječjoj dobi, istražio je britanski Institute of Cancer Research . Dakle, prvi korak u razvoju akutne limfoblastične leukemije (ALL) je pojava ključne genetske mutacije još prije rođenja, zatim slijedi nedostatna izloženost mikrobima u prvoj godini života, što onemogućava normalan razvoj imunološkog sustava i za kraj tijekom djetinjstva dolazi do infekcije koja kod djece s ovakvim predispozicijama rezultira nefunkcionalnošću imunološkog sustava i razvojem leukemije. » Guardian