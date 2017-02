Valentinovo: Od država koje ga mrze do onih što ga baš vole

Društvo, Svijet, Zanimljivosti

Datumska granica

Visoki sud Pakistana zabranio je javne proslave Valentinova uz obrazloženje da nije dio muslimanske kulture. Proslave su postale uobičajenije posljednjih godina u Pakistanu, no kritičari kažu da je to dekadentna zapadnjačka novotarija. S druge strane anti-/pro- valentinovskog spektra je Tajland gdje službenici dijele besplatne pilule za predzačeće u nadi da će povećati natalitet. Pilule dijele ženama starim od 20 do 34 godine, država ih predstavlja kao "vrlo čarobne vitamine", a zapravo sadrže ništa posebno magičnu folnu kiselinu i željezo. 1970. godine tajlandski su parovi imali u prosjeku 6 djece, sad su na 1,6. » BBC