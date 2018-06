Večera u bijelom u cijelom svijetu, u Parizu za 17.000 ljudi

Lifestyle, Svijet, Zanimljivosti

A Zagreb?

30. pariška večer u bijelom ( Diner en blanc ) okupila je 17.000 ljudi sinoć ispred Doma invalida. Za ovaj događaj policija ne traži dozvolu jer su sudionici pristojni ljudi koji vole red. Pravilo nalaže da svi sudionici večere budu u bijeloj odjeći i da nakon večere koja se obično završi oko ponoći, ne ostave nikakvo smeće. Alkohol i pivo su službeno zabranjeni. Isti događaj koji je krenuo u Parizu organizira se u 80 gradova svijeta, od New Yorka preko Montreala do Sydneyja. Točno mjesto održavanja je do zadnjeg trenutka nepoznato. Kako to izgleda recimo u Aucklandu (Youtube) » Jutarnji