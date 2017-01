Vedrana Rudan: Bila sam na policiji

Hrvatska, Politika

Stepenica gore

Vedrana Rudan završila je na policiji zbog prijave nekoga uzrujanog zbog jednog njenog teksta. Iz tog je iskustva došla do važnog zaključka. "Kad me idući put netko anonimno optuži da dižem revoluciju, rušim poredak ili Plenkovića šaljem u krasni k****, znam kako ću se ponijeti. Ni u ludilu se neću penjati na treći kat! Ne želim zbog svoje borbe za slobodu Hrvatske umrijeti od infarkta umjesto od metka. Sjest ću na pod. Neka me odnesu na treći kat. Kad mogu nositi Pernara, mogu i mene", piše Rudan na blogu