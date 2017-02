Veliki napredak: 1990. godišnje umiralo 12 milijuna djece, sada upola manje

Svijet, Zdravlje, Znanost

Nešto i dobro radimo...

1990. godine umrlo je 12 milijuna djece starih do 5 godina, što je bilo 9,06% sve djece rođene te godine, a ova su djeca većinom umirala od uzroka koje se moglo spriječiti - bolesti i siromaštva. 2015. godine postotak djece koja su umrla do svoje pete godine pao je na 4,25%. Perspektive radi, 1800. godine umiralo je četvero od desetero djece, a još 1965. godine umiralo je svako šesto dijete. Our World In Data donosi ohrabrujući članak s odličnim infografikama o padu smrtnosti djece po državama i po bolestima.