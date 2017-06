Vlada donosi zakon protiv nepoštenih trgovačkih praksi, udruge ga pozdravljaju

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Korak naprijed

Vlada je prošloga mjeseca u Sabor uputila prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji se prvi put donosi u Hrvatskoj. Jedna od bitnijih odredbi zakona tiče se definiranja obaveze sklapanja pismenog ugovora primarnog proizvođača kao dobavljača s otkupljivačem ili prerađivačem. Ta odredba uključuje i rok plaćanja do 60 dana, čime nisu svi proizvođači zadovoljni. "U Njemačkoj je rok 21 dan, no 30 dana je uobičajena praksa, samo Španjolska ima 40 dana što je još uvijek kraće od ovih 60 dana", kaže Hrvoje Gregurić iz Zajednice udruga hrvatskih povrćara. "Ovakav zakon je dobrodošao jer je on garant određene regulacije tržišta", ističe pak Miroslav Kovač iz Udruge OPG-a Hrvatske Život. » H-alter