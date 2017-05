Vlada ide u fleksibilizaciju rada, sindikati najavili otpor

Društvo, Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Privremeni zauvijek

Ove će se godine uskladiti Zakon o radu s direktivama EU-a, a iduće godine bit će otvoren kompletan zakon o novim oblicima rada, odnosno o nestandardnom, atipičnom zapošljavanju i fleksibilnijim oblicima rada. Sindikalist Krešimir Sever poručuje da je ovo neprihvatljivo i poziva na akciju: "To više nije pitanje samo sindikata, nego cijelog društva, to je pitanje budućnosti zemlje. To je pitanje stvaranja neprijateljskog okruženja za obitelj, mlade, djecu, mirovinski i zdravstveni sustav". » Novi list