Vladika NIkodim: ljevičar sam, ali i kršćanstvo je u osnovi ljevičarsko

Vladika Nikodim novi je episkop na čelu Dalmatinske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Večernji donosi zanimljiv intervju s njim. "Kršćanstvo je na mnoge načine u svojoj osnovi ljevičarsko i tu se teško može uklopiti krajnji desničarski nacionalizam koji isključuje pravo na postojanje drugome. Naravno, ja znam da sam Srbin, ali nemam nikakve potrebe da to namećem drugome, a kamoli da drugome poričem pravo na postojanje, ili da tvrdim da ne možemo živjeti zajedno, do čega obično u najgoroj formi nacionalizma dolazi. To ovdje u Dalmaciji nikad nije bilo", kaže Nikodim.