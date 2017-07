Vojković: Štrajk carinika usred sezone - jesu li svjesni odakle dolaze njihove plaće?

Gospodarstvo, Hrvatska

Jednostavno pitanje

"U privatnoj firmi svakome, pa i radniku koji najviše mrzi vlasnika i jedva čeka drugi posao, jasno je kako prvo treba zaraditi da bi se isplatilo. U javnom sektoru, čini se, mnogi to ne razumiju. Njima se novac jednostavno magijom stvori svakog desetog na računu i apsolutno ih nije briga kako se do tog novca dolazi. Davno je barunica Thatcher rekla: 'Ne postoji javni novac, postoji samo novac porezni obveznika!' Da hrvatski javni sektor shvaća tu jednostavnu istinu, onda se ne bi dogodilo da javni sektor, i to carina, prijeti mogućim štrajkom usred ljeta, u vrijeme kada dobar dio građana ove države doslovno prikuplja novac turista kako bi normalno preživjeli zimu", piše Goran Vojković. » Index