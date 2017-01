Vrdoljak: HNS za prodaju dijela HEP-a za Inu

Gospodarstvo, Hrvatska

Stari trgovci

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, koji podržava namjeru Vlade da otkupi udio mađarskog MOL-a u Ini te da inicijalnom javnom ponudom proda 25% HEP-a, prozvao je HDZ i Most zbog čestih promjena stajališta. "Dolazi maca na vratanca. Prije dvije godine mi smo predlagali i otkup MOL-a i IPO HEP-a, no tada su i HDZ i Most bili jako protiv toga. Smatramo da je riječ o dobroj stvari, no cijeli bi proces trebao biti vođen stručno i profesionalno, a ne onako kako je to HDZ nekada znao raditi. HEP-u će biti korisno izići na burzu, ali ni slučajno se ne smije dogoditi da sav novac iz IPO HEP-a ode za otkup dionica Ine", rekao je Vrdoljak. » HRT