Vujčić: Ekomski interes Hrvatske je što prije uvesti euro

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Optimistični pogled

"Ne vidim kako RH može izgubiti. U idućih pet godina mora se pokazati hoće li eurozona opstati ili ne. Glavna poanta je - ulazak u eurozonu. Ne treba biti jako pametan. Treba samo vidjeti kako je to kod drugih izgledalo. Uglavnom imat ćemo jeftinije kreditiranje i veći kredibilitet. O tome je li potreban referendum za uvođenje eura, odlučit će politika. No svakako je potrebna javna rasprava, a možda i referendum, ali nisam ja taj koji odlučuje o tome. Nismo mi oni koji određuju kamatne stope. Ne možemo mi nekome to narediti to. No ako postoje dvije banke na tržištu, tu je već konkurencija i to je dobro", rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić gostujući u emisiji 'Nedjeljom u dva'. » N1