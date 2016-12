Vuković Runjić: Madonna nam održala lekciju kako je to biti uspješna žena

Celebrities, Društvo

Žena za sva vremena

"Žena je na neki čudan način odgovorna što je prešla tridesetu, četrdesetu, pedesetu... To joj se bilježi kao mana i velika nesposobnost da zaustavi vrijeme ili objektom još jedne sprdnje ako ga je estetskom kirurgijom - uglavnom neuspješno - pokušala zaustaviti. No, sve je to nevino i naivno prema nasilju o kojem je progovorila Madonna. Na repertoaru je bilo svega - od silovanja do verbalnog i tjelesnog nasilja. Naime, usudila se svojedobno podijeliti svoje seksualne fantazije sa svijetom, a to pristojna žena ne radi", piše Milana Vuković Runjić. » Jutarnji