'We Can’t Stop Thinking About The Future': Predviđanje mogućih budućnosti

ICT, Kultura, Znanost

Što će biti?

"Tijekom protekla tri godine Aleksandra Mir radila je intervjue sa stručnjacima u svemirskoj industriji i akademskoj zajednici. Razgovori se oslanjaju na teme vezane uz aktualne rasprave, zabilježene događaja, znanstvena otkrića, tehnološke inovacije i predviđanja zamišljenih budućnosti koje trenutno utječu na sve naše živote", piše We Make Money Not Art o knjizi We Can't Stop Thinking About the Future