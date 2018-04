'Whistle Down the Wind': Zamišljeno zrnce nade u trenutačnoj političkoj klimi

Glazba

Oproštaj

"Kad kritiziramo prosvjednu glazbu kao nedovoljnu, ne u estetskom smislu, nego u smislu akcije, nikad ne razmišljamo o primatelju poruke, konzumentu – jer ako on nema obavezu činjenja, nema razloga da je ima i izvođač. Umjetnici su, kao i mi ostali, ljudi ograničenog spektra djelovanja i utjecaja na praktičan dio života, ali njihove poruke vrlo lako, puno lakše nego one političara, pravnika ili liječnika, prodiru u naše živote. Čak i onda kad nam se čini da nemaju nikakav utjecaj na nas, ipak posade neko sjeme. U slučaju Joan Baez to je sjeme suvremena inačica folk glazbe koja podjednako glasno i intimno govori o izvođačici i njezinoj publici", piše Karlo Rafaneli za Arteist , o albumu Whistle Down The Wind