WHO: Zaraza ospica širi se Europom

EU, Zdravlje

Povratak crvenog svrbeža

Slučajevi zaraze ospicama povećavaju se diljem Europe alarmantnom brzinom - broj slučajeva ospica utrostručio se u Italiji tijekom 2017., a Francuska, Njemačka, Poljska, Švicarska i Ukrajina, gdje se smatralo da je zaraza eliminirana, također su izvijestile o povećanju slučajeva, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija . Slučajevi su se pojavili uglavnom u područjima gdje je pokrivenost cjepivom niska, no naglašava WHO da epidemija može doći i do drugih dijelova Europe gdje su cijepljenja češća. » Daily Mail