'Wonder Woman': Iskreno dobar film koji se razlikuje od ostalih blockbustera

Ženska prava hoću

„Kroz trenutke tihe realnosti i zapanjujućih akcijskih sekvenci, pogled redateljice Jenkins često se mudro vraća na lice heroine Diane. Ponekad je to lice znatiželjno, tmurno, bijesno. Ali češće Diana nosi otvoren, vedar osmijeh koji nosi optimizam i nadu karakterističnu za dugu povijest lika, kao i vrlo potreban predah od onog što nude drugi blockbusteri. Zbog toga Wonder Woman nije samo dobar superherojski film. To je iskreno dobar film koji ne treba gurati ni u kakav pretinac“, piše Angelica Jade Bastien za RogerEbert.com