'Wonder Woman' je uspjeh, koji su sljedeći filmovi sa super-heroinama?

'Wonder Woman' je zaradio rekordne novce na kino-blagajnama, a i kritičari su ga nahvalili pa se Mashable nada drugim filmovima sa super-heroinama. Najkonkretniji je Marvel koji ima Scarlett Johansson zainteresiranu da glumi Black Widow , jednu od članica Avengersa, dok Batgirl ima redatelja, Jossa Whedona, kao i Gotham City Sirens - Davida Ayera. Nadalje, Josh Boone će režirati New Mutants , a glavne glumice su Maisie Williams, Anya Taylor-Joy i Rosario Dawson što bi moglo značiti cijelu plejadu jakih ženskih likova u franšizi X-Men. Jedino žensko redateljsko ime koje se spominje ovdje je Gina Prince-Bythewood koja bi za Sony trebala režirati Silver and Black