Kikiriki i kokice

Gal Gadot je Wonder Woman u akcijskom filmu redateljice Patty Jenkins koji u četvrtak stiže u domaća kina. Prije nego što je postala Wonder Woman, ona je bila Diana, princeza Amazonki i ratnica. Kad se avion američkog pilota (Chris Pine) sruši u more kraj njenog otoka doznat će za Drugi svjetski rat i odlučiti zaustaviti prijetnju koja se nadvila nad svijet.