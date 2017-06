'Wonder Woman' postavlja rekorde - najveća zarada jedne redateljice

Film, Svijet

Kad život piše romane...

Akcijski film 'Wonder Woman' redateljice Patty Jenkins do srijede je zaradio 600 milijuna dolara na kino-blagajnama u cijelom svijetu, a jučer ili danas postavio je rekord kao film s najvećom zaradom među igranim filmovima koje su režirale žene, što je rekord kojeg je dosad držala Phyllida Lloyd i njen mjuzikl 'Mama Mia!' iz 2008. koji je bio zaradio 609,8 milijuna dolara. Očekuje se da će u idućim tjednima 'Wonder Woman' premašiti rekord Jennifer Yuh Nelson koja je bila režirala 'Kung Fu Panda 2' i koji je bio zaradio 665,7 milijuna dolara. 'Wonder Woman' drži i rekord s najvećim otvaranjem za film jedne redateljice sa 100 milijuna dolara zarađenih u prvom vikendu prikazivanja. Vjerojatno će ostati nedosegnut rekord 'Frozen' iz 2013. koji je zaradio 1,28 milijardi dolara, ali nije ga režirala sama žena nego žensko-muški par - Jennifer Lee i Chris Bruck. » Mashable