Za godinu dana Britanija prestaje biti dio EU

Anarchy in the UK

Velika Britanija će 29. ožujka 2019. u ponoć po srednjoeuropskom vremenu službeno prestati biti dio EU i slijedi prijelazno razdoblje. Tijekom njega London više neće sudjelovati u donošenju odluka EU-a, ali će i dalje imati pristup jedinstvenom tržištu, no morat će izvršiti svoje obveze unutar već dogovorenog višegodišnjeg financijskog okvira. Zadržat će se također i sloboda kretanja europskih građana. Tranzicijsko razdoblje neće biti zapečaćeno ukoliko se London i blok dvadesetsedmorice ne dogovore oko odredbi razlaza do listopada. Budući odnosi trebali bi biti definirani deklaracijom koja isto mora biti potpisana do listopada. » Seebiz