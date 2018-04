Zagreb: Da, poskupljuje parkiranje

Hrvatska, Zagreb

Još jedan razlog za prelazak na bicikl

Iz Grada Zagreba potvrdili su da će doći do poskupljenja parkiranja, ali zasad ne žele reći za koliko, iako se pričalo da će prva zona poskupjeti s 6 na 10 kuna, druga s 3 na 5 kuna, treća s 1,5 kune na 2 kune, a predviđa se i otvaranje nove, pete zone u kojoj će se parkiranje naplaćivati jednu kunu po satu (četvrta zona je Gornji Grad, vrijede posebna pravila). Prva zona bi se proširila od Kvaternikovog trga do Branimirove ulice, kao i na dio ulica sjeverno od Maksimirske ceste, cijele Ravnice trebale bi postati druga zona, a Dubrava i Sesvete treća zona kao i dio Novog Zagreba. Peta zona bi se trebala prostirati od Novog Jelkovca na istoku do Malešnice i Španskog. » Jutarnji