Zagreb: Na Odmorku školarcima besplatno plivanje, klizanje, mačevanje...

Hrvatska, Sport, Zagreb

Zimske mladosti

Od jučer pa do kraja školskih praznika 12.1. Grad Zagreb učenicima osnovnih i srednjih škola nudi besplatne sportske programe uz stručni i pedagoški nadzor. Plivanja ima najviše: na Mladosti je od 9.30 do 12.30, u bazenu Utrina od 9 do 11, bazenu Jelkovec od 10 do 12, u bazenu Iver (Sesvetski Kraljevec) od 10 do 12 te na bazenu Svetice od 9 do 11 sati. Klizanje je slobodno na SRC Šalata i klizalištu Zagrebačkog velesajma, a nudi se još streljaštvo, squash, kuglanje, taekwondo, kuglanje, odbojka, obaranje ruke, judo, dvoranski hokej, bowling, mačevanje - ovdje popis, raspored i kontakti. » HRT