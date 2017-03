Zagreb: Otvoren aerodrom Franjo Tuđman - "nova vrata Hrvatske"

Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam

Vrata Franjo

Premijer Plenković danas je navečer otvorio novi terminal zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman rekavši da su ovo "nova vrata Hrvatske" te zaželio rekonstrukciju ostalih zračnim lukama kao i dizanje željeznice na razinu 21. stoljeća. Franjo je koštao 300 milijuna eura, što je platio francuski koncesionar koji je dobio aerodrom na upravljanje na 30 godina. Arhitekti kažu da je riječ je o impresivnoj građevini "atraktivne, suvremene arhitekture", dok je Index provjerio lokale na Franji koje drži turska tvrtka BTA - nude se sendviči od 24 do 35 kuna, kolači od 16 do 24, sokovi od 25 do 36 kuna itd. Jest aerodrom otvoren, ali promet s njega kreće idući utorak. » Večernji