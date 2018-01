Zagrebačku tvrtku IN2 kupili Kanađani, za procijenjenih 200 milijuna kuna

Gospodarstvo, Hrvatska, ICT

Zemlja znanja

Kanadska IT grupacija Constellation Software iz Toronta kupila je IN2 grupu , jednu od najvećih hrvatskih IT kompanija, koja broji 12 tvrtki u cijeloj regiji i ima više od 650 zaposlenih. Na IT tržištu se procjenjuje da je ukupna vrijednost IN2 i veća od 25 milijuna eura. Kažu na Constellationovom sajtu da je "ono što je IN2 postigao u proteklih 25 godina ogromno i nadamo se da ćemo graditi na njihovim uspjesima u regiji". » ICT Business