Zanimljiva teorija: Čovjek se mijenja svakih sedam godina života

Svijet, Zanimljivosti

Množenje sa 7

Tijelo i um čovjeka razvijaju se i mijenjaju svakih 7 godina, kaže austrijski antropozof Rudolf Steiner po čijoj teoriji osobnog razvoja je smisao u ostvarenju cjelovitosti. On život dijeli na cikluse od po sedam godina - od 0 do 7 godina, od 7 do 14, od 14 do 21 i itd. - i u svakom od tih razdoblja razvijaju se posebni dijelovi naše osobnosti i tijela... Steiner je inače iz Međimurja - rođen je 1861. u Donjem Kraljevcu. » 24sata