Zašto ateizam toliko užasava ljude?

Strah od smrti

Istraživanja su pokazala da su vjernici često nepovjerlyivi prema ateistima, no nije bio poznat razlog tomu. Jedna teorija sugerira kako se iza svega krije strah od smrti. Naime, strah od smrti vjernicima ublažuje vjera u postojanje raja, no ateizam ugrožava to uvjerenje. Anketa je pokazala kako razmišljanje o ateizmu budi zabrinutost zbog smrti u istoj mjeri kao i razmišljanje o samoj smrti.