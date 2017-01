Zašto bi plaćali autoškole umjesto da nas voziti nauče majka ili otac?

Gospodarstvo, Hrvatska, Svijet, Zanimljivosti

Teret stručnjaka

"Znate kako to ide u Švedskoj? Kada navršite 16, možete krenuti na tečaj vožnje. To naravno može biti i u nas – s instruktorom. Ali, uredno to može biti i roditelj ili druga osoba koja ima vozačku dozvolu barem pet godina. Obje osobe (i kandidat i nadzornik) trebaju proći trosatni tečaj gdje se uči sam postupak davanja instrukcija za vožnju. Naravno, kandidat treba proći liječnički ispit i sve pripadajuće – ali učiti ga može drugi vozač. Obvezna je naljepnica natrag na vozilu – ako vas uči drugi vozač onda će to biti zelena naljepnica na kojoj piše “Övningskör” (učenje vožnje), dok ako je u pitanju klasična auto-škola gdje vas uči profesionalac onda je naljepnica crvene boje", piše Goran Vojković. » Index