Zašto bogati vole sportove u kojima se testira izdržljivost?

Sport

Sve je jasno

"Jedna od hipoteza je da sportovi koji testiraju izdržljivost nude nešto što većina današnjih intelektualnih poslova nema: mogućnost da se postigne jasan i mjerljiv cilj. U svojoj knjizi Shop Class as Soulcraft: An Inquiry Into the Value of Work filozof Matthew Crawford tvrdi da 'unatoč proliferaciji iskrivljenih mjerenja', većina ekonomskih poslova pati od 'nedostatka objektivnih standarda', piše Outside o sklonosti "bijelih ovratnika" sportovima poput maratona ili triatlona.