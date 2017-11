Zanimljivosti

Dirty deeds

Oko 20 do 30% populacije čine ljudi koji grizu nokte, uključujući 45% tinejdžera. Iako se kaže da je grickanje noktiju znak nervoze ili anksioznosti, istraživanje pokazuju da to nije sasvim točno. Ljudi grizu nokte i kada im je dosadno, kada su gladni, frustrirani, kada rade ili kada obavljaju teške zadaće, ali također to čine i zato jer je to dobar osjećaj. » The Verge