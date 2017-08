Internet, Zanimljivosti

Ljudi koji gledaju pornografiju, pogotovo ako se radi o nekim specifičnim seksualnom preferencijama, obično ne žele tu informaciju dijeliti s ostalima, što zbog srama, što zbog zaštite privatnosti. Stoga čudi činjenica da pornografske web stranice imaju ikone za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. Zašto to postoji i tko to koristi istražuje The Next Web