Zastupnica SDSS-a na udaru zbog ekavice

Hrvatska, Politika

Saborski jezični šovinizam

U SDSS-u je uvijek bilo zastupnika koji su u Saboru govorili ekavicom. Dobar dio njih izabran na području istočne Slavonije, poput Vojislava Stanimirovića i Dragana Crnogorca, služio se tim narječjem. To, međutim, nije izazivalo gotovo nikakve prijepore u javnosti. No, protiv SDSS-ove zastupnice Dragane Jeckov, koja također tako govori, pojedini desničarski portali posljednjih desetak dana vode kampanju navodeći da je nedopustivo da u hrvatskom saboru govori srpski. Čak je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković službeno zatražio tumačenje smije li ona to. » Novi list