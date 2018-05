Zbog curenja povlaštenih informacija i Hanfa će istraživati prepisku Martine Dalić

Hrvatska

Osim državnog odvjetništva, elektroničkom prepiskom potpredsjednice Martine Dalić i ljudi koji su joj pomagali pisati lex Agrokor bavit će se i HANFA. Iz elektroničke korespondencije koja je procurila u javnost nije jasno kakve je informacije Crnjac dostavljao, je su li među njima bile i one koje nisu javno dostupne, ali je on sam ustvrdio da je to činio po nalogu Ivice Todorića. No, činjenica je da su te informacije dolazile, primjerice do čelnih ljudi InterCapitala koji se među ostalima bavi i brokerskim poslovima,a u tom trenutku se još uvijek na burzi trgovalo dionicama Agrokorovih tvrtki, primjerice Leda i Jamnice. Inače, nezakonito davanje povlaštenih informacija je kazneno dijeli koje se kažnjava i novčano i zatvorom. » Novi list