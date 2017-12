Zelena tehnologija bit će posvuda 2018. godine

Gospodarstvo, Okoliš, Svijet, Znanost

Grin jir

Francuska i Britanija zabranit će vozila na fosilna goriva do 2040. godine, Pariz još i ranije - do 2030., Kina je ove godine instalirala rekordni broj solarnih- i vjetroelektrana, a do 2020. će investirati još 560 milijardi dolara u obnovljive izvore energije. Solarne ploče za kuće sve su jeftinije (pojeftinile četvrtinu unazad nekoliko godina), tehnologija je sve bolja svake godine, a i baterije su sve povoljnije. Proizvođači automobila povećavaju proizvodnju - iduće godine izlaze novi Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen e-Golf, Jaguar I-Pace, Audi E-Tron Quattro. Tvrtke razvijaju baterije - na bazi vodika, kao i ion-litijske, koje su sve učinkovitije, piše Engadget koji opisuje što kupci, tvrtke i države planiraju sa zelenom energijom iduće godine.