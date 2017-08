Zen učitelj: Pozitivno razmišljanje kao savjet više šteti nego koristi

Lifestyle

Kiseli smijeh

Zen učitelj Osho ima dobre savjete , on naime prezire filozofiju pozitivnog razmišljanja koja ljudima nameće da budu veseli i potiskuju negativne emocije u sebi."Ne sviđa vam se neka osoba, ne sviđa vam se mnogo stvari, ne sviđate se sami sebi, ne sviđa vam se situacija u kojoj se nalazite. Sve to smeće se nakuplja u vašem nesvjesnom biću, a na površini se rađa licemjer, koji kaže, 'Ja volim svakoga, ljubav je ključ za sreću.' Ali vi ne vidite sreću u životu te osobe. Ona u sebi drži cijeli pakao", kaže on. » Buka