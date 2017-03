Žene kanibali u pop kulturi

Film

Krv

U posljednje vrijeme mogli smo vidjeti dosta filmova o ženama kanibalima: Trouble Every Day , a posljednji su primjeri serija Santa Clarita Diet , u kojoj Drew Barrymore glumi ženu koja doživi transformaciju kada počne jesti ljudsko meso; poljski film The Lure o sirenama s apetitom za ljudsko meso; te Raw film o djevojci kod koje se buđenje seksualnosti poklapa sa buđenjem drugih želja. Je li to kritika pomodnih dijeta i nedokučivih ideala ljepote? Je li u pitanju oslobađanje prave ženske prirode od društveno nametnutih pravila? Dobru analizu kanibalizma u pop-kulturi donosi The Atlantic